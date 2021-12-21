-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

بِالفيديو: مبولحي وعبدلاوي يلتقيان بِالحكم البولوني المثير للجدل!

علي بهلولي
  • 158
  • 0
بِالفيديو: مبولحي وعبدلاوي يلتقيان بِالحكم البولوني المثير للجدل!
الحكم البولوني مارتشينياك يسار مبولحي، في مواجهة محلّيي الجزائر وقطر

التقى اللاعبان الدوليان الجزائر يان الحارس رايس وهاب مبولحي والمدافع أيوب عبدلاوي، الثلاثاء، بِالحكم البولوني المُثير للجدل سيمون مارتشينياك.

وكان الحكم مارتشينياك قد أثار جدلا كبيرا سهرة الـ 15 من ديسمبر الحالي، لمّا أضاف 18 دقيقة بعد نهاية الوقت الأصلي لِمباراة المنتخب المحلّي الجزائري ومنافسه الفريق القطري، بِرسم نصف نهائي كأس العرب.

وأدار الحكم البولوني سيمون مارتشينياك مباراة النصر والاتفاق، بِرسم الدور ثمن النهائي من عمر منافسة كأس السعودية للموسم الحالي.

ويستعين الاتحاد السعودي لِكرة القدم بِالحكام الأجانب في منافساته المحلية، على غرار البطولة والكأس.

وخسر فريق الاتفاق في هذه المباراة بِهدف لِصفر، وانتهت بِالتالي مشاركته في منافسة كأس السعودية، نسخة 2021-2022.

وشارك حارس المرمى رايس وهاب مبولحي أساسيا بِزيّ فريقه الاتفاق، في مواجهة نادي النصر. بينما دخل زميله في النادي المدافع أيوب عبد لاوي إلى أرضية الميدان، بديلا في الدقيقة الـ 30.

وطرد الحكم البولوني اللاعب سعد الرميحي مدافع فريق الاتفاق في الدقيقة الـ 27، لِجمعه بطاقتَين صفراوَين. فيما سجّل نادي النصر هدف الفوز والتأهّل لِربع النهائي في الدقيقة الـ 50.

مقالات ذات صلة
لاعب سوري يعتذر إلى الفلسطينيين بعد مشاركته رفقة صهيوني

لاعب سوري يعتذر إلى الفلسطينيين بعد مشاركته رفقة صهيوني

الجزائر تتصدر استفتاء قنوات الكأس حول أفضل فريق فنيا وأحسن لاعب ومدرب

الجزائر تتصدر استفتاء قنوات الكأس حول أفضل فريق فنيا وأحسن لاعب ومدرب

هكذا استفاد بلماضي والمنتخب الأول من مشاركة “الخضر” في كأس العرب

هكذا استفاد بلماضي والمنتخب الأول من مشاركة “الخضر” في كأس العرب

بوقرة على خطى بلماضي والمهازل أصبحت من الماضي

بوقرة على خطى بلماضي والمهازل أصبحت من الماضي

بوقرة يقدّم اعتماده كمدرب مقتدر يمنح الأمان لأنصار الخضر

بوقرة يقدّم اعتماده كمدرب مقتدر يمنح الأمان لأنصار الخضر

أنباء سيّئة عن المدافع فارس

أنباء سيّئة عن المدافع فارس

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد