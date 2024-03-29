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رياضة

بِالفيديو: محرز أفضل مُمرّر مُتفوّقا على رونالدو

علي بهلولي
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بِالفيديو: محرز أفضل مُمرّر مُتفوّقا على رونالدو

تألّق رياض محرز وأمير سعيود ونبيل طالب سهرة الجمعة تمريرا، في البطولتَين السعودية والفرنسية.

وتعادل فريق الأهلي بِنتيجة (2-2) مع المُضيّف نادي الاتفاق، بينما فاز فريق الرائد بِنتيجة (1-3) خارج القواعد على نادي الأخدود. لِحساب الجولة الـ 27.

وصنع الجناح محرز هدفَي فريقه الأهلي، بِتمريرتَين حاسمتَين في الدقيقتَين الـ 8 (الفيديو) والـ 88 (الفيديو)، رافعا غلّته إلى 11 تمريرة حاسمة. كما وزّع صانع الألعاب سعيود تمريرة حاسمة، أثمرت بِالهدف الأوّل لِفريقه الرائد في الدقيقة الـ 15 (الفيديو)، فبات يملك رصيد 4 تمريرات حاسمة.

وبات رياض محرز أفضل مُمرّر في البطولة السعودية، مُتفوّقا على الوصيف الإسباني ألفارو ميدران (نادي الاتفاق) بِفارق تمريرة واحدة، وصاحب المركز الثالث البرتغالي كريستيانو رونالدو (نادي النصر) بِفارق تمريرتَين حاسمتَين.

ويحتل فريق الأهلي الرّتبة الـ 3 بِرصيد 48 نقطة، ويتموقع نادي الاتفاق في المركز الـ 6 بِمجموع 38 نقطة، ويملك فريق الرائد 27 نقطة في الرتبة الـ 13، ويحوز نادي الأخدود 24 نقطة في المركز الـ 14.

وفي مباراة أُخرى بِرسم الجولة الـ 27 من عمر البطولة الفرنسية، فاز فرق ليل بِنتيجة (2-1) على الضّيف نادي لونس.

ووزّع متوسّط الميدان نبيل بن طالب كرة حاسمة في الدقيقة الـ 9، جاء على إثرها الهدف الأوّل لِفريقه ليل (الفيديو).

ودخل صانع ألعاب فريق ليل آدم الوناس إلى أرضية الميدان بديلا، في الدقيقة الـ 77.

ويملك فريق ليل 46 نقطة في المركز الـ 3، ويشغل نادي لونس الرّتبة الـ 6 بِرصيد 42 نقطة.

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