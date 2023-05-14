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رياضة

بِالفيديو: محرز بِتمريرة حاسمة يقترب من الاحتفاظ بِلقب “البريمرليغ”

علي بهلولي
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بِالفيديو: محرز بِتمريرة حاسمة يقترب من الاحتفاظ بِلقب “البريمرليغ”
ح.م

ساهم اللاعب الدولي الجزائري رياض محرز عصر الأحد، في اقتراب فريقه مانشستر سيتي من الاحتفاظ بِلقب بطولة إنجلترا.

وفاز فريق “السّيتي” بِثلاثية نظيفة خارج القواعد على نادي إيفرتون، لِحساب الجولة الـ 36 من عمر البطولة الإنجليزية.

وصنع الجناح محرز الهدف الأوّل لِفريقه مانشستر سيتي، بِتمريرة حاسمة في الدقيقة الـ 37.

وبات قائد “مُحاربي الصّحراء” يملك 10 تمريرات حاسمة في منافسة “البريمرليغ”.

ويتحوّل الرّقم إلى 15 هدفا و12 تمريرة حاسمة، في كلّ المنافسات الرّسمية للأندية هذا الموسم.

ويحوز فريق مانشستر سيتي بعد هذا الانتصار الثقيل، 85 نقطة في الصّدارة، مُتقدّما عن المُطارد نادي أرسنال بِفارق 4 نقاط. ويشغل فريق إيفرتون الرّتبة الـ 17 بِرصيد 32 نقطة.

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