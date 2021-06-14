بِالفيديو: محرز بِحلاقة شعر جديدة في جزيرة يونانية

يقضي النجم الجزائري رياض محرز هذه الأيّام، عطلته الصيفية بِجزيرة ميكونوس اليونانية.

ومعلوم أن الموسم الكروي لِمحرز انتهى، سواء على مستوى نادي مانشستر سيتي الإنجليزي أو المنتخب الوطني الجزائري.

وظهر محرز بِأحد مطاعم جزيرة ميكونوس اليونانية، رفقة اللاعب الدولي النرويجي إرلينغ هالاند نجم هجوم فريق بوروسيا دورتموند الألماني. في شريط فيديو انتشر عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وقد يكون حضور محرز وهالاند معا في اليونان، تمهيدا لِانضمام اللاعب الأخير إلى فريق مانشستر سيتي هذه الصائفة، خاصة وأن بطل إنجلترا يُصرّ على انتداب الدولي النرويجي.

ويرتبط إرلينغ هالاند (20 سنة) مع نادي بوروسيا دورتموند الألماني بِعقدٍ، تنقضي مدّته صيف 2024.

ولفت رياض محرز الانتباه بِحلاقة الشعر الجديدة، واللون الأصفر تحديدا. كما تُظهره صور شريط الفيديو المُدرج أدناه.

وعلّق محرز عبر موقع “تويتر” على شريط الفيديو مازحا: “العميل محرز في الخدمة! مجرّد استمتاع بِالهدوء”.