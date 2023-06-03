بِالفيديو: محرز شارد الذّهن ومُستاء من غوارديولا

رغم أنّه ثاني هدّاف لِكأس إنجلترا موسم 2202-2023

بدت ملامح الإستياء جليّة على مُحيّا النّجم الجزائري رياض محرز مساء السبت، بعد عدم منحه فرصة خوض نهائي كأس إنجلترا.

وعكس نسخة 2019 حينما شارك أساسيا، تابع الجناح محرز نهائي كأس إنجلترا طبعة 2023 من دكّة البدلاء.

وفي شريط فيديو مُتداول، ظهر محرز شارد الذّهن، وبعيدا عن زملائه الذين كانوا يحتفلون فوق المُستطيل الأخضر بِالتتويج بِكأس إنجلترا، كما تُظهره صور شريط الفيديو المُدرج (اضغط هنا).

كما ابتعد قائد “مُحاربي الصّحراء” إلى حدّ ما عن دائرة الأضواء، خلال تسليم الكأس الإنجليزية فوق المنصّة الشرفية لِملعب “ويمبلي” بِلندن، والتي رفعها القائد إيلكاي غوندوغان. وبِعبارة أخرى، فضّل محرز عدم التسمّر في الواجهة لحظة الاحتفال بِالتتويج، وهو لم يلعب النّهائي (الصورة المُدرجة أدناه/ من اليسار).

ونقلت تقارير صحفية بريطانية على لسان المدرب جوسيب غوارديولا قبيل انطلاق النّهائي الإنجليزي، قوله إنّه المسؤول الفنّي الأوّل عن خياراته التكتيكية، وإن فريقه يُعاني التّخمة من حيث وفرة اللاعبين الجيّدين، لذلك لا يُمكنه إشراك الجميع أساسيين.

ورغم ذلك، فإن رياض محرز ترك بصمة قوية في نيل فريقه مانشستر سيتي لقب كأس إنجلترا 2023، ويستحقّ الاحتفال مزهوّا. بِدليل أنّه خاض 5 مقابلات أساسيا في هذه المنافسة للموسم الحالي، من أصل 6 مواجهات، وسجّل 5 أهداف. كما تموقع ثانيا في قائمة الهدّافين، خلف مُتصدّر اللائحة اللاعب بول مولين من نادي ريكسهام، الذي أمضى 8 توقيعات.