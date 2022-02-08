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رياضة

بِالفيديو: محرز في ملهى ليلي ومنع زميله المخمور من الدخول

علي بهلولي
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بِالفيديو: محرز في ملهى ليلي ومنع زميله المخمور من الدخول
محرز وغريليش (الأرشيف)

ارتاد اللاعب الدولي الجزائري رياض محرز ملهى ليليا بِمدينة مانشستر الإنجليزية، رفقة زميلَيه المدافع كايل ووكر والمهاجم جاك غريليش.

حدث ذلك سهرة السبت الماضي، بعد مشاركة الثلاثي المذكور أعلاه في مباراة فريقهم مانشستر سيتي والمنافس نادي فولهام، وتأهّله للدور ثمن النهائي من عمر منافسة كأس إنجلترا.

وظهر جاك غريليش يترنّح من فرط احتسائه الخمر، وقد منعه حرّاس الملهى من الدخول. كما تُظهره صور شريط فيديو مدرج أدناه، نشرته أحدث تقارير الصحف البريطانية.

واللافت أن مُمثّلي أعمال النجم غريليش قاموا، الأحد، بِالترويج لِشريط فيديو آخر يُظهر المهاجم الدولي الإنجليزي يُهدي توقيعا (أوتوغراف) لِإحدى مشجّعات فريق “الأزرق السّماوي”، تنتمي إلى فئة ذوي الاحتياجات الخاصّة، كما تُبرزه صور شريط الفيديو الثاني والأخير المنشور أدناه. وربّما كان ذلك مسارعة منهم لِتبديد آثار “حماقة” غريليش.

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