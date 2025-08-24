بِالفيديو: محرز لِرونالدو.. رُوَيْدَكَ يا حصان!

ظهر قائد “محاربي الصحراء” رياض محرز وهو يُهدّئ من روع نجم الكرة البرتغالية كريستيانو رونالدو.

حدث ذلك بِهونغ كونغ، عند اختتام مباراة نهائي الكأس السعودية الممتازة بين فريقَي الأهلي والنصر، بعد ظهيرة السبت.

وإثر تسجيل آخر ركلة جزاء، أعلنت عن تتويج فريق الأهلي بِالكأس الممتازة. راح محرز ولاعبو نادي اللّونَين الأخضر والأبيض يحتفلون بِهذا الفوز الجديد.

وبدا محرز وهو يمرّ أمام رونالدو، يُخاطبه بِالعبارة البرتغالية الشهيرة “كالما، كالما”! تهدئة من روعه (الفيديو).