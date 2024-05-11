بِالفيديو: محرز ممرّرا حاسما ومتذمّرا من المدرّب

رفع اللاعب الدولي الجزائري رياض محرز رصيده سهرة السبت، إلى 13 تمريرة حاسمة في البطولة السعودية.

وفاز فريق الأهلي بِنتيجة (1-2) على المُضيّف نادي الشباب، في مباراة بِرسم الجولة الـ 31.

وصنع الجناح محرز الهدف الأوّل لِفريقه الأهلي بِتمريرة حاسمة في الوقت بدل الضّائع د45+10 (الفيديو)، وهي الـ 13 له هذا الموسم، فضلا عن تسجيله 11 هدفا في البطولة والكأس السعوديتَين.

واستُبدل محرز في الدقيقة الـ 77، وحينها كانت النتيجة تُشير إلى (1-2). وهنا أظهرت صور التلفزيون الدولي الجزائري “متذمّرا” من مدرّبه الألماني ماتياس يايسله لِاتّخاذه هذا القرار (الفيديو 1) و(الفيديو 2).

وبات فريق الأهلي يملك 58 نقطة في المركز الـ 3، ويشغل نادي الشباب الرتبة الـ 9 بِرصيد 41 نقطة.