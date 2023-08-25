بِالفيديو: “محرز من كوكب آخر.. يُوزّع الكرات وكأنّه يرشّ العطر”!

إعلامي سعودي مُنبهر

أبدى إعلامي سعودي انبهاره من العروض الفنية الخرافية، التي يُقدّمها النّجم الجزائري رياض محرز.

جاء ذلك بعد انتهاء مباراة نادي الأهلي وضيفه فريق الأخدود سهرة الخميس، بِرسم الجولة الثالثة من عمر البطولة السعودية.

وقال مُقدّم البرامج تركي العجمة عبر القناة الرياضية السعودية، إن محرز لاعب من كوكب آخر، وتمريراته السّحرية والدّقيقة أشبه بِعملية رشّ الملعب بِالعطر! كما تُظهره صور شريط الفيديو المُدرج (إضغط هنا).

وساهم محرز في صناعة الهدف الوحيد في هذه المباراة لِفريقه الأهلي، لمّا مرّر كرة على طبق، فغيّر زميله البرازيلي فيرمينيو بِرأسه اتّجاهها إلى جهة أخرى، لِيلتقطها المهاجم الإيفواري فرانك كيسيي ويهزّ بها شباك نادي الأخدود.

كما رسم الجناح محرز لوحات فنية جميلة في هذه المباراة، أبرزها تمريرتَين مُحكمتَين، فشل زميلان له في تحويلهما إلى هدفَين. فضلا عن تنفيذه لِمُخالفة استعراضية، لكن كرته المُقوّسة أبت أن تهزّ شباك الحارس البرازيلي باولو فيتور. (رابط الفيديو / الدقائق: 2.05 و3.31 و4.35).

وبعد ثالث انتصار له، يجمع فريق الأهلي 9 نقاط في الصّدارة، رفقة نادي الاتحاد. ويشغل فريق الأخدود الرّتبة الـ 14 بِنقطة واحدة.