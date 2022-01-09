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رياضة

بِالفيديو: محرز وفغولي في أوّل مران جماعي

علي بهلولي
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بِالفيديو: محرز وفغولي في أوّل مران جماعي

أجرى لاعبو المنتخب الوطني الجزائري بعد ظهيرة الأحد، أوّل حصّة تدريبية لهم بِمدينة دوالا الكاميرونية.

وكان “الخضر” قد حلّوا بِالكاميرون مسرح كأس أمم إفريقيا، مساء السبت.

وخاض القائد رياض محرز أوّل مران له مع زملائه، ذلك أن جناح فريق مانشستر سيتي الإنجليزي لم يُشارك في تدريبات “محاربي الصحراء”، خلال المعسكر الإعدادي بِالعاصمة القطرية الدوحة.

فضلا عن ذلك، عاد متوسط الميدان الهجومي سفيان فغولي إلى التدريبات الجماعية، بعد أن كان مُجبرا على خوض المران بِصفة فردية، عقب إصابته مُؤخّرا.

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