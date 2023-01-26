بِالفيديو: محرز وفغولي وآخرون يُشجّعون المنتخب المحلّي

قدّم لاعبون دوليون جزائريون سابقون وحاليون دعمهم المعنوي، لِرجال الناخب الوطني مجيد بوقرة، الذين يستهدفون إحراز لقب بطولة إفريقيا للعناصر المحلّية.

وتمثّلت أسماء هؤلاء اللاعبين في رفيق حليش ومدحي لحسن وكارل مجاني وسفيان فغولي ورياض محرز ويوسف بلايلي، الذين شجّعوا المنتخب المحلّي عبر شريط فيديو نشره الاتحاد الجزائري لِكرة القدم سهرة الخميس.

ولم تغفل “الفاف” نشر كلمة للاعب الدولي بلال بن حمودة (رحمه الله)، في تصريح إعلامي سابق عن بيت وأجواء المنتخب المحلّي.

وبلغ المنتخب المحلّي الجزائري محطّة ربع نهائي “شان” 2023، وسيُواجه نظيره الإيفواري مساء هذا الجمعة.