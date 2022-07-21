بِالفيديو: محرز يبدأ موسمه الجديد بِتمريرة حاسمة

استهلّ النجم الجزائري رياض محرز موسمه الجديد فجر الخميس، بِطريقة مُوفّقة.

وفاز فريق مانشستر سيتي الإنجليزي على نادي أمريكا المكسيكي، بِنتيجة هدفَين لِهدف.

ولُعبت هذه المباراة بِمدينة هيوستن الأمريكية، واكتست طابعا ودّيا.

وشارك الجناح محرز أساسيا في صفوف فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، وخاض الشوط الأوّل فقط من عمر مواجهة نادي أمريكا المكسيكي.

وصنع محرز الهدف الثاني لِفريقه “الأزرق السّماوي”، وذلك بِتمريرة حاسمة في الوقت بدل الضّائع (45+1). كما تُظهره صور شريط الفيديو المُدرج أدناه.

وتألّق متوسط الميدان والقائد البلجيكي كيفين دو بروين، بِتسجيل هدفَي مُمثّل الكرة الإنجليزية.

وتابع الوافد الجديد إلى بيت “السيتي” نجم الهجوم النرويجي آرلينغ هالاند المباراة، من دكّة البدلاء.

وجرّب مدربا الفريقَين عدّة لاعبين، مُستغلّين الطابع الودّي للمباراة.

ويلعب رياض محرز وفريقه مانشستر سيتي الإنجليزي مباراة ودّية أخرى، ضد بايرن ميونيخ الألماني، بِالولايات المتحدة الأمريكية الأحد المقبل.

وكان التقني جوسيب غوارديولا مدرب فريق مانشستر سيتي بطل إنجلترا، قد فضّل نقل لاعبيه إلى الصّحراء الأمريكية تحضيرا للموسم الجديد.

ويُجري النجم الجزائري رياض محرز وزملاؤه في فريق مانشستر سيتي، تربّصا بِمدينة هيوستن بِولاية تكساس في الجنوب الأمريكي. حيث أشارت مصالح الرّصد الجوّي الثلاثاء الماضي، إلى رقم “38” فيما يخصّ درجة الحرارة هناك.

وأدلى الجناح محرز بِمقابلة صحفية لِموقع ناديه “الأزرق السّماوي”، فقال إن إجراء التدريبات تحت حرّ شديد ستُفيد اللاعبين من الناحية البدنية، والتعوّد على بذل مجهودات جبّارة في أجواء “جهنّمية”.

وأضاف قائد “محاربي الصّحراء” إن حرّ تكساس سيُبدّد الملل، بعد أن تعوّد اللاعبون على نمط مغاير في مدينة مانشستر الإنجليزية، حيث برودة الطقس والغيوم والأمطار وأيضا الثلوج.

وعن أوّل مباراة رسمية في الموسم الجديد لِفريقه مانشستر سيتي، قال محرز إنه لا يملك معطيات إن كان اللاعبون مُستعدّين من الآن لِحصد غلّة هذه المواجهة، لكنه التزم بِأنه سيُقدّم أفضل العروض الفنية. مُشيرا إلى أن “السيتي” تعوّد على البدايات القوية عند كل موسم جديد.

ويتحدّث محرز هنا عن مباراة مانشستر سيتي والغريم التقليدي نادي ليفربول، في الـ 30 من جويلية الحالي، ضمن إطار مباراة الكأس الممتازة، أو “الدرع الخيرية” بِلغة اتحاد الكرة الإنجليزي. وهي مواجهة تجمع بين صاحب لقب البطولة والمُتوّج بِالكأس المحلّية.

ونعود إلى تربّص ولاية تكساس، فسيخوض مانشستر سيتي مقابلتَين ودّيتَين هناك: أمام نادي أمريكا المكسيكي الخميس المقبل، وضد بايرن ميونيخ الألماني بعد ثلاثة أيّام من ذلك.

في سياق آخر، وبِخصوص القميص رقم “7” لِفريق مانشستر سيتي، وبعد رحيل صاحبه المهاجم رحيم سترلينغ إلى نادي تشيلسي، ومزاعم أن محرز سيحمل هذا الرقم بدلا من الحالي “26”، مثلما هو الشأن في المنتخب الوطني الجزائري. قالت إدارة نادي “الأزرق السّماوي”، الثلاثاء، إن المدافع البرتغالي جواو كونسيلو هو مَن سيرتدي القميص رقم “7”، بعدما كان يحمل رقم “27”.

وصار القميص رقم “7” أشبه بِموضة في الملاعب خلال السنوات القليلة الماضية، بعد أن حمله نجوم مثل إيريك كانتونا وديفيد بيكهام وراؤول وكريستيانو رونالدو وأليساندرو دل بييرو (في مونديال 2002 تحديدا) وأنطوان غريزمان. ولو أن جاذبية القميص رقم “10” لا يُمكن مقاومتها.