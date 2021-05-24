بِالفيديو: محرز يتحدّى رونالدينيو و”هوليوود”!

إبداع وإمتاع

صنع النّجم الجزائري رياض محرز مساء الأحد، لقطة فنية خرافية بِقدمه اليسرى السّاحرة، اشتهر بها البرازيلي رونالدينيو.

حدث ذلك خلال خوض رياض محرز مباراة فريقه مانشستر سيتي والضيف نادي إيفرتون، بِرسم الجولة الـ 38 والأخيرة من عمر البطولة الإنجليزية.

وتتمثّل هذه اللّقطة الكروية الإستعراضية، في تسديد محرز الكرة خارج منطقة العمليات (مِن بعد أكثر من 18 مترا)، لِتصطدم بِعارضة حارس مرمى الفريق المنافس، ثم ترتدّ الكرة إلى قدمَيه مرّة أخرى. كما تُظهره صور شريط الفيديو المُدرج أدناه.

وكان البرازيلي رونالدينيو قد اشتهر بِهذه اللّقطة النّادرة عام 2005، خلال قيامه بِومضة إشهارية لِمصلحة شركة اللّباس والعتاد الرياضيَين الأمريكيَين “نايكي”، وحذاء هذه المؤسسة تحديدا. كما تُظهره صور شريط الفيديو الثاني والأخير المُدرج أدناه.

ومعلوم أن الجناح رياض محرز يرتدي حاليا حذاءً رياضيا تصنعه شركة “نايكي”.

وإذا كان الإبداع الكروي ورونالدينيو وجهَين لِعملة واحدة، فإن مواهب رياض محرز لا يُمكن القفز فوقها وتجاهلها. يكفي أن قائد “محاربي الصحراء” أنجز اللّقطة في مباراة رسمية، وليس خلال ومضة إشهارية، مع ما يُرافقها من تحسينات وعوامل مؤثّرة، وأمور أخرى يعرفها جيّدا مَن عُلّم منطق “هوليوود”، حتى لا يُقال أفلام “والت ديزني”!

وتفاعلت وسائل الإعلام البريطاني كثيرا مع لقطة محرز، كما كان الشأن في مواقع التواصل الاجتماعي. حيث غرّد أحدهم: “محرز كرّر إعلان (إشهار) رونالدينيو، لكنه لم يكن مُزيّفا!”.

وقال آخر: “هرمتُ في انتظار هذه اللّقطة (16 سنة)!”.

وكتب ثالث: “الكرة لا تكذب، ومحرز وكأنّه مُهيّأ لِمثل هذا النوع من الإبداع!”.