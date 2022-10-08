بِالفيديو: محرز يستعيد توازنه بِهدف ثانٍ

رياض محرز يحتفل بِهدفه في مرمى فريق ساوثهامبتون (صورة نادي مانشستر ستي).

استعاد النجم الجزائري رياض محرز مساء السبت توازنه، وأضاف هدفا ثانيا إلى رصيده.

وفاز فريق مانشستر سيتي بِرباعية نظيفة على الزائر نادي ساوثهامبتون، لِحساب الجولة العاشرة من عمر البطولة الإنجليزية.

وأمضى الجناح محرز الهدف الثالث لِفريقه “الأزرق السّماوي” في الدقيقة الـ 49.

وإذا كان محرز قد افتتح عدّاد التهديف في منافسة “البريمرليغ” للموسم الحالي، فإن قائد “الخضر” بات يملك رصيد هدفَين وتمريرة حاسمة، في كلّ المنافسات الرّسمية للأندية نسخة 2022-2023.

واعتلى فريق مانشستر سيتي بعد هذا الانتصار صدارة الترتيب بِمجموع 23 نقطة، مُتقدّما عن الوصيف نادي أرسنال بِفارق نقطتَين، لكن فريق “المدفعجية” تنقصه مباراة متأخّرة. ويشغل نادي ساوثهامبتون الرّتبة الـ 16 بِرصيد 7 نقاط.