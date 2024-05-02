بِالفيديو: محرز يستعيد حسّ التهديف وشافعي يُطرد

استعاد اللاعب الدولي الجزائري رياض محرز سهرة الخميس حسّ التهديف، بعد “صيام” دام أكثر من الشهرَين.

ويُشير تاريخ الـ 24 من فيفري الماضي إلى موعد آخر هدف سجّله الجناح محرز في مباراة رسمية، وكان لِمصلحة فريقه الأهلي في مرمى المُضيّف نادي الطائي، لِحساب منافسة البطولة السعودية.

وفاز فريق الأهلي بِنتيجة (4-1) على ضيفه نادي ضمك، لِحساب الجولة الثلاثين من عمر البطولة السعودية.

وأمضى محرز الهدف الثالث لِفريقه الأهلي، من ركلة جزاء في الدقيقة الـ 19 (الفيديو)، عِلما أن حامي عرين نادي ضمك مُمثّل في الحارس الدولي مصطفى زغبة.

ورفع محرز غلّته إلى 10 أهداف في بطولة السعودية للموسم الحالي.

وشهدت المباراة طرد اللاعب الجزائري فاروق شافعي قائد ومدافع نادي ضمك، في الدقيقة الـ 77 (الفيديو)، وحينها كان المحلّيون مُتقدّمين في النتيجة بـ (1-4).

وبات الأهلي يجمع 55 نقطة في المركز الـ 3، ويشغل نادي ضمك الرّتبة الـ 9 بِرصيد 38 نقطة. مع الإشارة إلى أن زملاء محرز تنقصهم مباراة متأخّرة.