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رياضة

بِالفيديو: محرز يستهلّ تحضيرات الموسم الجديد بِتمريرة حاسمة

علي بهلولي
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بِالفيديو: محرز يستهلّ تحضيرات الموسم الجديد بِتمريرة حاسمة
ح.م

خاض قائد المنتخب الوطني الجزائري رياض محرز مساء الجمعة، أوّل مباراة تحضيرية للموسم الجديد.

وفاز فريق الأهلي السعودي بِنتيجة (1-2) على مضيّفه نادي تيرول النمساوي، في مباراة تندرج ضمن إطار استعدادات الطرفَين لِموسم 2025-2026.

وصنع الجناح محرز الهدف الأول لِفريقه الأهلي السعودي، بِتمريرة حاسمة في الدقيقة الـ 35 (الفيديو). قبل أن يُستبدل في الدقيقة الـ 63.

وجرّب التقني الألماني ماتياس يايسله مدرب فريق الأهلي 19 لاعبا في هذه المواجهة الودّية، حيث يُقيم ممثّل الكرة السعودية معسكرا إعداديا بِالنمسا.

ويلعب رياض محرز وفريقه الأهلي مباراة تحضيرية أُخرى، أمام نادي كومو الإيطالي الأربعاء المقبل.

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