بِالفيديو: محرز يشرع في التدريبات

انتهت العطلة الصيفية للنجم الجزائري رياض محرز، وشرع في التحضيرات استعدادا للموسم الجديد.

ويُجري رياض محرز حصصا مرانية على انفراد مع مدرب للياقة البدنية، بِمقرّ إقامة أهله بِفرنسا. كما أظهرته صور شريط فيديو انتشر عبر الشبكة العنكبوتية.

ويستهلّ الجناح محرز موسمه الجديد مع فريقه مانشستر سيتي، بِمواجهة نادي ليستر سيتي في الـ 7 من أوت المقبل، في إطار الكأس الإنجليزية الممتازة. وبعدها بِأسبوع ينطلق أشبال المدرب جوسيب غوارديولا في رحلة الدّفاع عن لقب البطولة الإنجليزية، بِمواجهة المضيف نادي توتنهام، لِحساب الجولة الأولى من عمر منافسة “البريمرليغ”.

ويرتبط رياض محرز (30 سنة) مع نادي مانشستر سيتي الإنجليزي بِعقدٍ، تنقضي مدّته صيف 2023.