بِالفيديو: محرز يصنع هدفا ويتأهّل

ساهم اللاعب الدولي الجزائري رياض محرز سهرة الثلاثاء، في بلوغ فريقه مانشستر سيتي الدور ربع النهائي لِمنافسة كأس إنجلترا.

وفاز فريق مانشسر سيتي بِثلاثية نظيفة على نادي بريستول سيتي، لِحساب ثمن نهائي الكأس الإنجليزية.

وصنع الجناح محرز الهدف الأوّل لِفريقه “الأزرق السّماوي”، بِتمريرة حاسمة في الدقيقة الـ 7.

ورفع قائد “محاربي الصّحراء” غلّته إلى 6 تمريرات حاسمة، فضلا عن حيازته رصيد 12 هدفا. في كلّ المنافسات الرّسمية للأندية هذا الموسم.

واسْتُبدل محرز في الدقيقة الـ 71، تاركا فريقه مُتقدّما في النتيجة بِهدف دون ردّ.