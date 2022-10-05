بِالفيديو: محرز يطرد “نحس” التسجيل والتمرير الحاسم

طرد اللاعب الدولي الجزائري رياض محرز سهرة الأربعاء “نحس” عدم التسجيل”، وتمكّن هذه المرّة من هزّ الشباك.

ومعلوم أن فريق مانشستر سيتي الإنجليزي خاض 11 مباراة رسمية هذا الموسم (دون احتساب لقاء سهرة الأربعاء)، ولم يستطع الجناح محرز فكّ رموز التسجيل أو تقديم التمريرات الحاسمة.

وساهم محرز بِقوّة في فوز ثقيل لِفريقه مانشستر سيتي الإنجليزي بِخماسية نظيفة، على الزائر نادي كوبنهاغن الدانماركي، بِرسم الجولة الثالثة من دور المجموعات لِمنافسة رابطة أبطال أوروبا.

وسجّل محرز الهدف الرابع من ركلة جزاء في الدقيقة الـ 55، كما صنع الخامس بِتمريرة حاسمة في الدقيقة الـ 75. وأوقف بِالتالي فترة عصيبة مرّ بها مع بداية الموسم الجديد.

وجاء الفرج لِرياض محرز في المباراة رقم “200” بِزيّ نادي “الأزرق السّماوي”.

ونجح رياض محرز في ركلة الجزاء الثانية له هذا الموسم، بعد الأولى مع المنتخب الوطني الجزائري في مقابلته الودّية أمام نيجيريا، أواخر سبتمبر الماضي.

وتُظهر صور أشرطة الفيديو المُدرجة أدناه هدف وتمريرة محرز، وأيضا “إهانته” للمنافسين بِحركات فنية أنيقة.

وفي مباراة أخرى عن الفوج السابع ذاته، فاز فريق بوروسيا دورتموند الألماني بـ (1-4) على مضيفه نادي إشبيلية الإسباني.

وتشكّل جدول الترتيب كالتالي:

1- مانشستر سيتي 9ن

2- بوروسيا دورتموند 6ن

3- كوبنهاغن 1ن

4- إشبيلية 1ن

وفي الجولة الرابعة سهرة الـ 11 من أكتوبر الحالي، يلعب محرز وفريقه مانشستر سيتي مرّة أخرى مع نادي كوبنهاغن الدانماركي، لكن خارج القواعد. ويتبارى فريق بوروسيا دورتموند الألماني مع الزائر نادي إشبيلية الإسباني.

وفي الفوج الخامس، خسر فريق ميلان آسي بِنتيجة (0-3) أمام المضيف نادي تشيلسي الإنجليزي. وتغلّب فريق سالزبورغ النمساوي بـ (1-0) على الزائر نادي دينامو زغرب الكرواتي.

وحمل متوسط الميدان الجزائري إسماعيل بن ناصر شارة قائد الميلان في مواجهة نادي تشيلسي.

وتشكّلت لائحة الترتيب كما يلي:

1- سالزبوغ 5ن

2- تشيلسي 4ن

3- ميلان آسي 4ن

4- دينامو زغرب 3ن

وفي الجولة الرابعة سهرة الـ 11 من أكتوبر الحالي، يلعب إسماعيل بن ناصر وفريقه “الروسونيري” مع الضيف نادي تشيلسي الإنجليزي. ويُواجه فريق سالزبورغ النمساوي بعيدا عن الدّيار نادي دينامو زغرب الكرواتي.

موعدان هامّان

يستعدّ اللاعبان الدوليان الجزائريان رياض محرز وإسماعيل بن ناصر بعد قليل سهرة الأربعاء، لِتدوين أمر هامّ في سجلَّيهما.

ويتبارى الجناح محرز مع فريقه ماتنشستر سيتي الإنجليزي ضد الزائر نادي كوبنهاغن الدانماركي، بينما يلعب متوسط الميدان بن ناصر مع فريقه ميلان آسي الإيطالي خارج القواعد ضد تشيلسي الإنجليزي، بِرسم الجولة الثالثة من دور المجموعات لِمنافسة رابطة أبطال أوروبا.

وسيُشارك محرز أساسيا أمام مُمثّل الكرة الدانماركية، لِيُدوّن بِالتالي رقم 200 مباراة رسمية مع نادي “الأزرق السّماوي”، منذ أن انضمّ إلى بطل إنجلترا في صيف 2018.

أمّا بن ناصر فسيحمل شارة قائد الميلان في مواجهة “البلوز”، وهو أمر غير مسبوق للدولي الجزائري مع العملاق الإيطالي، الذي التحق به صيف 2019.

وتنطلق المقابلتان على الساعة الثامنة ليلا بِالتوقيت الجزائري.