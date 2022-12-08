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رياضة

بِالفيديو: محرز يعود إلى أجواء التدريبات

علي بهلولي
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بِالفيديو: محرز يعود إلى أجواء التدريبات
رياض محرز خلال إجرائه الحصّة التدريبية بِالإمارات (صورة نادي مانشستر سيتي).

عاد اللاعب الدولي الجزائري رياض محرز، الخميس، إلى أجواء التدريبات مع فريقه مانشستر سيتي الإنجليزي.

وأجرى الجناح محرز مع زملائه في فريق “الأزرق السّماوي” أوّل مران بِالعاصمة الإماراتية أبو ظبي، حيث يُقيم بطل إنجلترا هناك مُعسكرا إعداديا.

وسُجِّل غياب اللاعبين الذين يخوضون هذه الأيّام مع منتخباتهم الوطنية منافسة المونديال، على غرار عناصر الفريق الإنجليزي.

وكانت مواجهة تشيلسي في منافسة كأس الرابطة الإنجليزية بِتاريخ الـ 9 من نوفمبر الماضي، آخر موعد لِمحرز وفريقه “السيتي” مع المنافسات.

وأوقف اتحاد الكرة الإنجليزي بعدها المسابقات المحلّية، بِسبب تنظيم قطر لِكأس العالم 2022.

وتنتظر رياض محرز وفريقه مانشستر سيتي مباراة ودّية أمام نادي جيرونا الإسباني، تُجرى في الـ 17 من ديسمبر الحالي. وبعد ذلك بِخمسة أيّام، يعود رجال المدرب جوسيب غوارديولا إلى المنافسات الرّسمية، ويُواجهون نظراءهم في فريق ليفربول، لِحساب ثمن نهائي كأس الرابطة الإنجليزية.

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