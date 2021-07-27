بِالفيديو: محرز يعود لِنفض شباك المُنافسين بِرشاقة!

محرز في مواجهة بريستون (صورة نادي مانشستر سيتي)

خاض النّجم الجزائري رياض محرز مع فريقه مانشستر سيتي الإنجليزي مساء الثلاثاء، أوّل مباراة لهما في الموسم الجديد.

وفاز فريق مانشستر سيتي بِنتيجة (2-0) على نادي بريستون، الذي ينتمي إلى بطولة إنجلترا للقسم الثاني.

ولُعبت هذه المباراة بِإنجلترا، ضمن إطار استعدادات الفريقَين للموسم الجديد.

وتألّق الجناح رياض محرز، وسجّل أوّل هدف في هذه المباراة عند الدقيقة الـ 25.

وأمضى محرز توقيعه بِلمسة أنيقة، كما تُظهره صور شريط الفيديو المُدرج أدناه.

وترك محرز مكانه عند انطلاق الشوط الثاني، عِلما أن التقني الإسباني جوسيب غوارديولا مدرب فريق “الأزرق السّماوي”، منح الفرصة لـ 11 لاعبا في كلّ شوط، مُستغلا الطّابع الودّي للمباراة.

ولجأ غوارديولا في الدقيقة الـ 65 إلى إدخال حارس المرمى البديل سيرن سليكر، لكنه لم يتمتّع كثيرا بِهذه الفرصة، وتعرّض لِإصابة في الدقيقة الـ 85، أجبرت مدرب “السيتي” على إخراجه وإعادة الحارس الأساسي زاكاري ستيفن، وذلك لِعدم وجود حارس ثالث في دكّة البدلاء.

وينتظر رياض محرز وفريقه مانشستر سيتي أوّل امتحان رسمي في الموسم الجديد، بِتاريخ الـ 7 من أوت المقبل، أمام نادي ليستر سيتي. في إطار مباراة الكأس الإنجليزية الممتازة.