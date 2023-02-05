بِالفيديو: محرز ينال جائزتَين

احتفظ الدولي الجزائري رياض محرز، الأحد، بِجائزة أحسن لاعب في فريق مانشستر سيتي الإنجليزي.

وقالت إداة نادي “الأزرق السّماوي” في بيان لها، إن الجائزة التي نالها الجناح محرز خاصّة بِفترة شهر جانفي الماضي.

وكان قائد “مُحاربي الصّحراء” قد حصد المكافأة ذاتها لِفترة شهر ديسمبر المُنصرم.

فضلا عن ذلك، استلم محرز جائزة أجمل هدف لِمصلحة فريق مانشستر سيتي، في فترة شهر جانفي الحالي.

ويتعلّق الأمر هنا بِهدف النجم الجزائري في مرمى نادي تشيلسي، بِرسم منافسة كأس إنجلترا. كما تُظهره صور شريط الفيديو المُدرج أدناه.