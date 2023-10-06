بِالفيديو: محرز يُساهم في صناعة فوز قمّة البطولة السعودية

ساهم اللاعب الدولي الجزائري رياض محرز سهرة الجمعة، في صناعة فوز فريقه الأهلي في قمّة البطولة السعودية، وجوارية مدينة جدّة.

وتغلّب الأهلي بِهدف دون ردّ على المُضيّف نادي الاتحاد، لِحساب الجولة التاسعة من عمر البطولة.

ووزّع الجناح محرز كرة داخل منطقة العمليات، جاء بعدها الهدف الوحيد والثمين لِفريقه الأهلي في الدقيقة الـ 31 (الفيديو).

وقدّم محرز عروضا راقية على غرار توغّله داخل منطقة عمليات الاتحاد، لكن هدف زميله فراس البريكان رُفض بِداعي التسلّل (الفيديو). أو لقطة أخرى (الفيديو).

وراوغ محرز منافسه المغربي عبد الرزاق حمد الله مهاجم الاتحاد، بِالحركة الفنية التي يعشقها الجزائريون، المُرادفة لـ “الجسر الصّغير” (الفيديو).

وباتت فرق الأهلي والاتحاد والنصر تجمع 19 نقطة في المركز الـ 3، لكن النّصر يتفوّق استنادا إلى مقياس فارق الأهداف (+14/+12/ +4).

وبعد هذه المباراة، سيعود رياض محرز إلى الجزائر، للمشاركة مع المنتخب الوطني في مواجهتَي جزر الرّأس الأخضر ومصر.