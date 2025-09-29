بِالفيديو: محرز يُسجّل ضد بلماضي وبولبينة

سجّل قائد “محاربي الصّحراء” رياض محرز هدفا مساء الإثنين، ضدّ مواطنَيه مدربه السابق جمال بلماضي والمهاجم عادل بولبينة.

وتعادل فريق الدحيل القطري بِهدفَين لِمثلَيهما مع الضيف نادي الأهلي السعودي، في مباراة لِحساب الجولة الثانية من دور المجموعات لِمسابقة دوري أبطال آسيا للنخبة.

وسجّل الجناح محرز الهدف الأخير لِفريقه الأهلي في الدقيقة الـ 45+1 (الفيديو)، وهو الثاني له في هذه المنافسة.

ويتحوّل الرّقم إلى هدفَين و5 تمريرات حاسمة، في كل المنافسات الرسمية للأندية هذا الموسم.

وفي الطرف المقابل، كان بولبينة وبِطريقة غير مباشرة في الدقيقة الـ 25، وراء الهدف الأوّل لِفريقه الدحيل الذي يُدربه بلماضي (الفيديو).

وشهدت المباراة قبل انطلاقها، التقاء محرز بِبلماضي، بعد نحو أكثر من سنة ونصف السنة في مباراة رسمية (الفيديو).

وفي لقاء آخر، فاز نادي الغرافة القطري بِثُنائية نظيفة على الزائر فريق الشرطة العراقي.

وصنع اللاعب الدولي الجزائري ومتوسط الميدان ياسين براهيمي هدفَي الغرافة، بِتمريرتَين حاسمتَين في الدقيقتَين الـ 48 (الفيديو) والـ 54 (الفيديو). رافعا غلّته إلى 3 تمريرات حاسمة في هذه المنافسة الآسيوية.

ويتحوّل الرّقم إلى 4 أهداف و6 تمريرات حاسمة، في كل المنافسات الرسمية للأندية نسخة 2025-2026.

وتشكّل جدول ترتيب فوج غرب آسيا على النحو التالي:

وتُسفر المنافسة بعد تنظيم 8 جولات، عن تأهّل الأندية الثمانية الأولى للدور ثمن النهائي، نظير إقصاء الفرق الأربعة المتبقية.