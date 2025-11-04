بِالفيديو: محرز يُسجّل وعطال يُطمئن بيتكوفيتش

ساهم قائد المنتخب الوطني الجزائري رياض محرز مساء الثلاثاء، في حصد فريقه الأهلي السعودي ثالث فوز قاريّ.

وتغلّب نادي الأهلي السعودي بِنتيجة (1-2) على المضيّف فريق السد القطري، في مباراة لِحساب الجولة الرابعة لِمسابقة دوري أبطال آسيا للنخبة. قبل أن يُستبدل في الدقيقة الـ 78.

وسجّل الجناح محرز الهدف الأوّل في الدقيقة الـ 34 (الفيديو)، رافعا رصيده إلى 3 أهداف في هذه المنافسة الآسيوية. وتُضاف إلى الحصيلة 6 تمريرات حاسمة، بِاحتساب كل المسابقات الرسمية للأندية هذا الموسم.

وفي الطرف المقابل، عاد اللاعب الدولي الجزائري يوسف عطال إلى الميادين، ذلك أن تاريخ الـ 12 من سبتمبر الماضي يُشير إلى آخر مباراة رسمية له، بِداعي إصابة في الساق.

ودخل المدافع عطال إلى أرضية الميدان بديلا في الدقيقة الـ 59، وحينها كان فريقه السد القطري متخلّفا في النتيجة بِهدف لِصفر (الصورة المُدرجة أدناه).

ويُمكن اعتبار هذه العودة، مؤشّرا إيجابيا على مشاركة عطال مع المنتخب الوطني الجزائري في ودّيتَي زيمبابوي والسعودية، بِتاريخَي الـ 13 والـ 18 من نوفمبر الحالي. بعد أن غاب عن مواجهتَي الصومال وأوغندا في تصفيات كأس العالم خلال النصف الأوّل لِأكتوبر الماضي، بسبب الإصابة المُشار إليها أعلاه. علما أن فلاديمير بيتكوفيتش يُعلن عن قائمة اللاعبين في مؤتمر صحفي يُنشّطه بِالعاصمة عصر هذا الخميس.

وبعد تنظيم ثماني جولات عن فوج غرب آسيا، تتأهّل الأندية الثمانية الأولى في الترتيب إلى الدور ثمن النهائي، بينما تُقصى الفرق الأربعة الأخيرة.