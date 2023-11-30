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رياضة

بِالفيديو: محرز يُسجّل وغير راضٍ عن استبداله

علي بهلولي
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بِالفيديو: محرز يُسجّل وغير راضٍ عن استبداله
ح.م

ساهم اللاعب الدولي الجزائري رياض محرز مساء الخميس، في جلب فريقه الأهلي السعودي لِفوز ثقيل.

وتغلّب فريق الأهلي بِسداسية نظيفة خارج القواعد على نادي أبها، في مباراة تندرج ضمن إطار الجولة الـ 15 من عمر البطولة السعودية.

وسجّل الجناح محرز الهدف الأخير لِفريقه الأهلي، في الدقيقة الـ 64 (الفيديو). رافعا غلّته إلى 6 أهداف.

ويتحوّل الرّقم إلى 7 أهداف ومثلها من التمريرات الحاسمة، في كلّ المنافسات الرّسمية للأندية هذا الموسم.

وأظهرت صور التلفزيون محرز غير راضٍ لحظة استبداله، رغم أن المدرب طلب منه ترك أرضية الميدان في الدقيقة الأخيرة (الفيديو).

وبات فريق الأهلي بعد هذا الانتصار السّاحق، يجمع 30 نقطة في المركز الـ 3، ويشغل نادي أبها الرّتبة الـ 15 بِرصيد 13 نقطة.

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