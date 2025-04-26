بِالفيديو: محرز يُسجّل ويبلغ نصف النهائي الآسيوي

ترك النجم الجزائري رياض محرز مساء السبت بصمة قوية، في بلوغ فريقه الأهلي السعودي نصف نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة.

وفاز نادي الأهلي بِثلاثية نظيفة على فريق بوريرام التايلاندي، في مباراة ربع النهائي.

وسجّل الجناح محرز الهدف الأوّل في الدقيقة الرابعة (الفيديو)، رافعا رصيده إلى 9 أهداف في دوري أبطال آسيا للنخبة. فضلا عن امتلاك حصيلة 7 تمريرات حاسمة في المسابقة القارية ذاتها.

وبات محرز يتصدّر لائحة أكثر اللاعبين مساهمة في صنع الأهداف (تسجيلا وتمريرا)، في دوري أبطال آسيا للنخبة.

وفي محطة المربّع الذهبي المبرمجة ما بين الثلاثاء والأربعاء المقبلَين، يلعب رياض محرز وفريقه الأهلي مع جاره الهلال السعودي.

ووفقا للوائح المنافسة، برمج الاتحاد الآسيوي لكرة القدم دوري أبطال آسيا النخبة، في مرحلة ما بين ربع النهائي والنهائي، بِصيغة الإقصاء المباشر (بدلا من مواجهتَي الذهاب والإياب)، مع تنظيم كل اللقاءات بِمدينة جدة السعودية.

وكان الاتحاد الآسيوي للعبة في تاريخ سابق، قد أنزل مسابقة دوري أبطال آسيا إلى الدرجة الثانية، وأطلق المنافسة الجديدة دوري أبطال آسيا للنخبة، وأدرجها في المقام الأول، بداية من الموسم الحالي.