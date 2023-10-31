بِالفيديو: محرز يُسجّل ويُقصى

تألّق اللاعب الدولي الجزائري رياض محرز سهرة الثلاثاء، لكن فريقه الأهلي السعودي أُقصي.

وخسر فريق الأهلي بِنتيجة (1-2) أمام نادي أبها، فودّع سباق منافسة كأس السعودية من الدور ثمن النّهائي.

وسجّل الجناح محرز الهدف الوحيد لِفريقه الأهلي، من ركلة جزاء في الوقت بدل الضّائع، المُرادف للد45+8 (الفيديو).

ورفع محرز غلّته إلى 5 أهداف، في بطولة السعودية وكأس هذا البلد الخليجي. فضلا عن امتلاكه رصيد 6 تمريرات حاسمة.

وطرد الحكمُ لاعبَي نادي أبها: متوسّط الميدان زكريا سامي في الدقيقة الـ 53، والمهاجم الغيني البديل فرانسوا كومانو في الدقيقة الـ 90+3.