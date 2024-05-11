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رياضة

بِالفيديو: محرز يُشيد بِمَواهب حارس أواسط شبيبة القبائل

علي بهلولي
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بِالفيديو: محرز يُشيد بِمَواهب حارس أواسط شبيبة القبائل
ح.م
سيف بن رابح.

أشاد محرز بِمَواهب حارس مرمى نادي شبيبة القبائل لِصنف أقلّ من 21 سنة، سيف بن رابح.

وتألّق الحارس بن رابح بِتصدّيه لِثلاث ركلات جزاء (كلّها)، في نهائي كأس الرابطة، التي جمع بين فريقه أواسط الشبيبة مع نظرائهم من وفاق سطيف مساء الجمعة، بِملعب “سالم مبروكي” بِالرويبة (الفيديو).

وسلّمت رابطة الكرة المحترفة جائزة أحسن لاعب في هذه المباراة، للحارس سيف بن رابح (الصورة المُدرجة أدناه).

وكتب محرز في أحدث ظهور له عبر منصّة التواصل الاجتماعي “تويتر”: “أحسنت يا صغيري.. تهانينا لك”.

ويتعلّق الأمر هنا بِسيد أحمد محرز، الحارس الاحتياطي الذي سبق له المشاركة مع المنتخب الوطني الجزائري في نهائيات كأس أمم إفريقيا، نسخة بوركينا فاسو 1998، رفقة زميلَيه عمر حمناد (الحارس الأساسي) وعبد السلام بن عبد الله (الحارس الاحتياطي الآخر). ويشغل حاليا منصب مدرّب حراس مرمى نادي الدحيل القطري لِفئة الأواسط.

وبِخصوص الحارس الفتيّ والواعد سيف بن رابح، فيبلغ من العمر 21 سنة، ويملك طولا فارعا يُناسب حماة العرين بـ 1.94م. ويرتبط مع نادي شبيبة القبائل بِعقدٍ تنقضي مدّته في صيف 2026.

وفي الموسم الحالي، خاض ابن قسنطينة 4 مقابلات في البطولة الوطنية مع أكابر شبيبة القبائل، من أصل 24 مواجهة للفريق. عِلما أن الحارس سيف بن رابح كان ينشط سابقا في نادي شبيبة غير العبادلة (بشار)، الذي ينتمي حاليا إلى القسم الثاني.

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