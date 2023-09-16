بِالفيديو: محرز يُكرّر سيناريو مُخالفة وهدف مُواجهة السنيغال

استمرّ النّجم الجزائري رياض محرز سهرة السبت، في تقديم اللّوحات الفنّية السّاحرة.

وفاز فريق الأهلي بِنتيجة (3-2) على ضيفه نادي التعاون، لِحساب الجولة السّادسة من عمر البطولة السعودية.

ومرّر الجناح محرز كرة على طبق، وحوّلها زميله المدافع عبد الباسط هندي إلى هدف لِمصلحة فريق الأهلي، في الدقيقة الـ 4.

وكرّر محرز سيناريو مواجهة السنيغال والجزائر (الفيديو)، وذلك بِتنفيذه مخالفة ميليمترية في مباراة الأهلي والتعاون، أثمرت بِهدف سُجّل بِرأسية مُحكمة (الفيديو).

وقدّم الدولي الجزائري عروضا فنية راقية، وأثبت أنّه علامة مُسجّلة في صنع الأهداف، التي لم يستثمر فيها هذه المرّة أحد زملائه (الفيديو).

ورفع قائد “مُحاربي الصّحراء” غلّته إلى 3 تمريرات حاسمة، فضلا عن امتلاكه رصيد هدفَين.

وطرد الحكمُ لاعبَ الخطّ الخلفي عبد الباسط هندي في الوقت بدل الضّائع (د90+5)، رفقة مُنافسه الإسباني ألفارو ميدران متوسّط ميدان نادي التعاون.

وأدار المباراة ثلاثيٌّ من الأوروغواي، يقوه حكم السّاحة أندريس ماتونتي، الذي أضاف إلى الشوط الثاني (وقت بدل الضّائع) 15 دقيقة.

وبات فريق الأهلي يجمع 15 نقطة رفقة نادي الاتّحاد في المركز الثاني، خلف الرّائد فريق النّصر الذي يملك 16 نقطة. ويحوز نادي التعاون 13 نقطة في الرّتبة الـ 4.

ويتفوّق الاتّحاد استنادا إلى مقياس فارق الأهداف (+12/ +4)، وهو ما يجعله يستأثر بِالمركز الثاني، مُقابل الرّتبة الثالثة للأهلي.