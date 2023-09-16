-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

بِالفيديو: محرز يُكرّر سيناريو مُخالفة وهدف مُواجهة السنيغال

علي بهلولي
  • 1353
  • 0
بِالفيديو: محرز يُكرّر سيناريو مُخالفة وهدف مُواجهة السنيغال

استمرّ النّجم الجزائري رياض محرز سهرة السبت، في تقديم اللّوحات الفنّية السّاحرة.

وفاز فريق الأهلي بِنتيجة (3-2) على ضيفه نادي التعاون، لِحساب الجولة السّادسة من عمر البطولة السعودية.

ومرّر الجناح محرز كرة على طبق، وحوّلها زميله المدافع عبد الباسط هندي إلى هدف لِمصلحة فريق الأهلي، في الدقيقة الـ 4.

وكرّر محرز سيناريو مواجهة السنيغال والجزائر (الفيديو)، وذلك بِتنفيذه مخالفة ميليمترية في مباراة الأهلي والتعاون، أثمرت بِهدف سُجّل بِرأسية مُحكمة (الفيديو).

وقدّم الدولي الجزائري عروضا فنية راقية، وأثبت أنّه علامة مُسجّلة في صنع الأهداف، التي لم يستثمر فيها هذه المرّة أحد زملائه (الفيديو).

ورفع قائد “مُحاربي الصّحراء” غلّته إلى 3 تمريرات حاسمة، فضلا عن امتلاكه رصيد هدفَين.

وطرد الحكمُ لاعبَ الخطّ الخلفي عبد الباسط هندي في الوقت بدل الضّائع (د90+5)، رفقة مُنافسه الإسباني ألفارو ميدران متوسّط ميدان نادي التعاون.

وأدار المباراة ثلاثيٌّ من الأوروغواي، يقوه حكم السّاحة أندريس ماتونتي، الذي أضاف إلى الشوط الثاني (وقت بدل الضّائع) 15 دقيقة.

وبات فريق الأهلي يجمع 15 نقطة رفقة نادي الاتّحاد في المركز الثاني، خلف الرّائد فريق النّصر الذي يملك 16 نقطة. ويحوز نادي التعاون 13 نقطة في الرّتبة الـ 4.

ويتفوّق الاتّحاد استنادا إلى مقياس فارق الأهداف (+12/ +4)، وهو ما يجعله يستأثر بِالمركز الثاني، مُقابل الرّتبة الثالثة للأهلي.

مقالات ذات صلة
نيمار يبدأ مشواره السعودي احتياطيا

نيمار يبدأ مشواره السعودي احتياطيا

اعتزال صاحب أطول مسيرة دولية في كرة القدم

اعتزال صاحب أطول مسيرة دولية في كرة القدم

المولودية تستهلّ الموسم الجديد في هذا الملعب

المولودية تستهلّ الموسم الجديد في هذا الملعب

بِالفيديو: لا خوف على محرز

بِالفيديو: لا خوف على محرز

بِالفيديو: اتحاد العاصمة يُتوّج بِالكأس الإفريقية الممتازة

بِالفيديو: اتحاد العاصمة يُتوّج بِالكأس الإفريقية الممتازة

رئيس الجمهورية تبون يُهنّئ اتحاد العاصمة

رئيس الجمهورية تبون يُهنّئ اتحاد العاصمة

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد