بِالفيديو: محرز يُنقذ الأهلي من شَرَكِ الخسارة

ساهم اللاعب الدولي الجزائري رياض محرز سهرة الجمعة، في إنقاذ فريقه الأهلي السعودي من مصيدة الهزيمة.

وتعادل فريق الأهلي بِنتيجة (1-1) خارج القواعد أمام نادي الوحدة، في مباراة لِحساب الجولة الـ 27 من عمر البطولة السعودية.

ووزّع الجناح محرز تمريرة حاسمة في الدقيقة الـ 83، أثمرت بِهدف التعادل لِفريقه الأهلي (الفيديو).

ورفع محرز غلّته إلى 12 تمريرة حاسمة في البطولة السعودية نسخة 2023-2024. فضلا عن امتلاكه رصيد 10 أهداف في هذه المنافسة وأيضا مسابقة الكأس المحلّية.

ورسم محرز لوحات فنية ساحرة، على غرار لقطة الترويض الأنيق للكرة والمراوغة الماكرة لِمُدافع نادي الوحدة إسلام هوساوي (الفيديو).

وطرد الحكمُ مدافعَ الأهلي عبد الباسط هندي في الدقيقة الـ 79.

وبات فريق الأهلي يجمع 52 نقطة في المركز الـ 3، ويشغل نادي الوحدة الرّتبة الـ 12 بِرصيد 31 نقطة.