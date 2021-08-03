بِالفيديو: محرز يُهدي فوزا لِمانشستر سيتي

محرز يحتفل مع زملائه بِهدف سجّله (صورة نادي مانشستر سيتي)

أبدع النجم الجزائري رياض محرز مساء الثلاثاء، وأهدى فريقه مانشستر سيتي الإنجليزي فوزا عريضا.

وانتصر فريق مانشستر سيتي بِنتيجة (4-1) عل نادي بلاكبول، الذي ينتمي إلى بطولة إنجلترا للقسم الثاني.

ولُعبت هذه المباراة بِانجلترا، ضمن إطار استعدادات الفريقَين للموسم الكروي الجديد.

وسجّل الجناح محرز الهدف الثاني لِفريقه “الأزرق السّماوي”، في الدقيقة الـ 48. كما صنع الهدف الثالث بِتمريرة حاسمة في الدقيقية الـ 58، والأوّل والرّابع بِطريقة غير مباشرة في الدقيقتَين الـ 3 والـ 54.

وبات محرز وقد أمضى ثالث هدف له، في المقابلات التحضيرية لِفريقه مانشستر سيتي هذه الصّائفة.

وتنتظر رياض محرز وفريقه مانشستر سيتي مساء السبت المُقبل، مباراة رسمية وافتتاحية الموسم الجديد، تُلعب أمام ناديه السابق ليستر سيتي، بِرسم الكأس الإنجليزية الممتازة أو ما يُعرف بـ “الدّرع الخيرية”.