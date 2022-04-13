بِالفيديو: محرز “يُهين” البرازيلي لودي ومواقع التواصل تلتهب!

أشعل النّجم الجزائري رياض محرز سهرة الأربعاء مواقع التواصل الاجتماعي، بِلمساته الفنية الأنيقة.

وتأهّل محرز رفقة فريقه مانشستر سيتي الإنجليزي لِنصف نهائي رابطة أبطال أوروبا، بعد اجتياز عقبة أتليتيكو مدريد الإسباني.

وكانت إحدى لمسات الإبداع للجناح محرز، تلك التي “أهان” خلالها اللاعب البرازيلي رينان لودي مدافع فريق أتليتيكو مدريد الإسباني، وأسقطه أرضا. كما تُظهره صور شريطَي الفيديو المُدرجَين أدناه، والصورة المُرفقة أعلاه.

وراح اللاعب رينان لودي يندب حظّه، و”يقرع” أرضية الميدان بِيده غيظا، بعد أن خدش محرز كبرياءَه.

واضطرّ التقني الإسباني دييغو سيميوني مدرب الأتليتيكو إلى إخراج لاعبه رينان لودي، في الدقيقة الـ 70.