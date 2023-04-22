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رياضة

بِالفيديو: محرز يُوقّع ثلاثية ويقود “السّيتي” إلى نهائي كأس إنجلترا

علي بهلولي
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بِالفيديو: محرز يُوقّع ثلاثية ويقود “السّيتي” إلى نهائي كأس إنجلترا
ح.م

قاد النجم الجزائري رياض محرز فريقه مانشستر سيتي مساء السبت، إلى نهائي كأس إنجلترا.

وفاز فريق مانشستر سيتي بِنتيجة ثقيلة (3-0) على نادي شفيلد يونايتد، ضمن إطار نصف نهائي الكأس الإنجليزية.

وأمضى محرز ثلاثية هذه المباراة في الدقائق الـ 43 (من ركلة جزاء) والـ 61 والـ 66 (شريط الفيديو المُدرج أدناه).

ورفع محرز غلّته إلى 15 هدفا و7 تمريرات حاسمة، في كلّ المنافسات الرّسمية للأندية هذا الموسم.

وبات محرز وقد نجح في ركلة الجزاء السّادسة له هذا الموسم، نظير فشله في مُناسبتَين. سواء على مستوى الأندية أو المنتخب الوطني الجزائري.

فضلا عن ذلك، استعاد الدولي الجزائري حاسّة التهديف بِألوان فريق “الأزرق السّماوي”، حيث يُشير تاريخ الـ 22 من فيفري الماضي إلى آخر موعد هزّ فيه الشباك، وذلك ضدّ نادي لايبزيغ الألماني في رابطة أبطال أوروبا.

ويلعب رياض محرز وفريقه مانشستر سيتي نهائي كأس إنجلترا مساء الـ 3 من جوان المقبل، مع الفائز من مواجهة مانشستر يونايتد والمُنافس برايتون، التي تُجرى عصر هذا الأحد.

وسبق لِمحرز تذوّق حلاوة كأس إنجلترا وبِزيّ فريق مانشستر سيتي، في موسم 2018-2019.

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