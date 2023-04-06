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رياضة

بِالفيديو: محنة بطل عالمي ندم على رجوعه إلى بلده المغرب

علي بهلولي
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بِالفيديو: محنة بطل عالمي ندم على رجوعه إلى بلده المغرب
ح.م
مصطفى الخصم

يُواجه بطل عالمي سابق في الرياضات القتالية تهديد الزّج به في غياهب السجون بِبلده المغرب، بعدما حاول كنس جزء من قاذورات الفساد الذي غرقت فيه المملكة.

ويتعلّق الأمر بِمصطفى الخصم الذي وُلد وترعرع بِألمانيا، قبل أن يُمثّل ألوان منتخب بلاده الأصلية المغرب، ويُحرز ألقابا في عدة استحقاقات دولية لِرياضة الكيك بوكسينغ.

وبعد الاعتزال الرياضي، عاد مصطفى الخصم إلى المغرب ومارس السياسة، قبل أن يقع في الفخّ.

ورفع أحد المسؤلين المُقرّبين من نظام محمد السّادس شكوى إلى القضاء، بعد أن اتّهمه مصطفى الخصم بِالفساد.

وطالب القضاء المغربي في آخر جلسة له مصطفى الخصم بِدفع غرامة مالية أو إدخاله السجن، وأمهله مدّة شهرَين من الآن.

ويُؤكد مصطفى الخصم بِأنه ناضل من أجل التنمية، لكن أباطرة الفساد في المغرب تحالفوا ضدّه لِتحييده.

وفي أشرطة فيديو مُتداولة، يقول مصطفى الخصم إنّه يُفضّل دخول السّجن على دفع الغرامة المالية، وإن أكبر غلطة ارتكبها في حياته هي العودة إلى المغرب، ووصف وطنه بـ “البلية” (المُصيبة)، بعد أن صوّر له إعلامُ “المخزن” بلادَ مراكش بِأنّها جنّة الاستثمارات، قبل أن يكتوي بِنيران جهنّم الفساد.

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