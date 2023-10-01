بِالفيديو: محيوس يُهدي فوزا لِفريقه السويسري

أهدى اللاعب الدولي الجزائري أمين محيوس بعد ظهيرة الأحد، لِفريقه إيفردون سبور نقاط الفوز.

وتغلّب فريق إيفردون سبور بِهدف لِصفر على الضيف نادي سان غال، في إطار الجولة التاسعة من عمر البطولة السويسرية.

وسجّل المهاجم محيوس هدف هذه المباراة في الدقيقة الـ 28، رافعا غلّته إلى 3 أهداف في بطولة سويسرا للموسم الحالي. مع الإشارة إلى خوضه 5 مقابلات فقط (الفيديو).

وعلى غرار محيوس، شارك مواطنه وزميله المدافع هيثم لوصيف أساسيا.

وفي الطرف المقابل، الطرد الحكمُ اللاعبَ الإيطالي ماتيا زانوتي مدافع فريق سان في الدقيقة الـ 90، لِجمعه بطاقتَين صفراوَين.