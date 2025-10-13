-- -- -- / -- -- --
بِالفيديو: مدرب الأواسط يتوقّف عند مشكل كانت تُعاني منه الفئات الصغرى

ح.م

توقّف مدرب المنتخب الوطني الجزائري أواسط لِكرة القدم نادر رزيق مساء الإثنين، عند محطّة هامّة تخص لاعبي الفئات الصغرى.

وفاز أواسط “الخضر” بِهدف لِصفر على نظرائهم من كوت ديفوار، في مباراة ودّية لُعبت بِمدينة أبيدجان مساء الإثنين.

وسجّل هدف المنتخب الوطني صنف أواسط، المهاجم زياد بتقة في الدقيقة الـ 41 (الفيديو)، وهو لاعب (18 سنة) ينشط في نادي برمنغهام سيتي الإنجليزي فئة أقل من 21 سنة (الرديف).

وبعد نهاية المباراة، كتب المدرب نادر رزيق على صفحته في منصة التواصل الاجتماعي: “الحمد لله، هدف دون رد للجزائر ضد كوت ديفوار. فوز جماعي هنا في أبيدجان. فخور بالمنتخب وبجهازي الفني. شكرا للاتحاد الجزائري لكرة القدم على إتاحة هذه الفرصة لنا، لِمعايشة مثل هذا النوع من المقابلات”. علما أن الطرفَين واجها بعضهما البعض ودّيا بِنفس المدينة الخميس الماضي، وافترقا على نتيجة التعادل السلبي.

ولم يتعوّد المنتخب الوطني للفئات الصغرى (الأشبال والأواسط والأولمبي) على تنظيم مقابلات تحضيرية خارج الوطن في القارة السمراء، وكنا قد أشرنا إلى ذلك في “الشروق أون لاين” (طالع هنا). قبل أن يشرع اتحاد الكرة الجزائري مؤخّرا فقط في هذه السياسة الجديدة، الكفيلة بإكساب لاعبي الأصناف الصغرى التجربة الدولية، والتعوّد على أجواء ملاعب البلدان الإفريقية.

