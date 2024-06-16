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رياضة

بِالفيديو: مدرّب هولندا يفرك أنفه ثمّ يلعق أصبعه!

الشروق الرياضي
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بِالفيديو: مدرّب هولندا يفرك أنفه ثمّ يلعق أصبعه!
ح.م
رونالد كومان.

أظهرت صور التّلفزيون بعد ظهيرة الأحد، النّاخب الوطني الهولندي رونالد كومان في وضعية تُثير التقزّز.

حدث ذلك خلال مواجهة منتخب هولندا لِمُنافسه البولوني، في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات لِبطولة أمم أوروبا لِكرة القدم، نسخة ألمانيا 2024.

وقام المدرب الهولندي رونالد كومان بِفَرك أنفه، ثمّ لم يجد حرجا ولعق أصبعه (الفيديو)!

وكرّر كومان السّيناريو المُقرف ذاته للنّاخب الوطني الألماني يواخيم لوف سابقا (2006-2021)، كما تُبرزه صور شريط الفيديو (إضغط هنا).

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