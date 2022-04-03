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رياضة

بِالفيديو: مريزيق على طريقة بلايلي وهارون أمام المغرب

علي بهلولي
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بِالفيديو: مريزيق على طريقة بلايلي وهارون أمام المغرب
الأرشيف
مريزيق يحمل كأس العرب 2021

سجّل لاعب شباب بلوزداد حسام الدين مريزيق سهرة السبت، هدفا على طريقة يوسف بلايلي وعلي هارون في مرمى الكرة المغربية.

وهزّ متوسط الميدان مريزيق شباك حامي العرين معز بن شريفة حارس مرمى فريق الترجي التونسي، بِتسديدة صاروخية من بعد حوالي 40 مترا.

واستثمر مريزيق في خروج الحارس بن شريفة، وباغته مثلما فعل بلايلي ضد حامي العرين المغربي أنس الزينتي في ديسمبر الماضي. وشهرَين من قبل اللاعب علي هارون مهاجم شبيبة القبائل في مرمى الجيش الملكي المغربي.

وبات مريزيق وقد افتتح عدّاد التهديف بِزيّ شباب بلوزداد، في منافسة رابطة أبطال إفريقيا للموسم الحالي.

ويرتبط حسام الدين مريزيق – ابن بلدية عين أرنات ولاية سطيف (22 سنة) – مع نادي شباب بلوزداد بِعقدٍ، تنقضي مدّته في صيف 2025.

وكان حسام الدين مريزيق ضمن صفوف المنتخب الوطني المحلّي، الذي أحرز كأس العرب بِقطر في ديسمبر الماضي.

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