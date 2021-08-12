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رياضة

بِالفيديو: مسؤولو بشكتاش وغزال يتفادون ازدحام المرور في اسطنبول

علي بهلولي
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بِالفيديو: مسؤولو بشكتاش وغزال يتفادون ازدحام المرور في اسطنبول
غزال وأسرته الصغيرة أثناء توقيع العقد (صورة نادي بشكتاش)

أعلنت إدارة نادي بشكتاش التركي، الخميس، عن شراء عقد اللاعب الدولي الجزائري رشيد غزال.

ودفعت إدارة نادي بشكتاش التركي مبلغ 3 ملايين أورو إلى نظيرتها من ليستر سيتي الإنجليزي، ويرتفع الرّقم إلى 4 ملايين أورو بِاحتساب منح وامتيازات تضمّنها العقد.

وأمضى المهاجم غزال (29 سنة) عقدا يلعب بِموجبه لِفريق بشكتاش حتى صيف 2024، مع إمكانية إضافة عام آخر في حال تألّق الدولي الجزائري.

وكان فريق ليستر سيتي الإنجليزي قد جلب غزال في صيف 2018، وبِعقدٍ تنقضي مدّته في الـ 30 من جوان 2022، وقد أعاره في الموسم الماضي إلى فريق بشكتاش. وبعد أن قدّم الدولي الجزائري عروضا فنية راقية، وساهم في إحراز لقب بطولة تركيا وكأس هذا البلد وجائزة أحسن مُمرّر، سارعت إدارة نادي الأبيض والأسود إلى شراء عقد غزال.

هذا وأدرجت إدارة نادي بشكتاش شريط فيديو ساخر عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، وأظهرت وصول أحد عمالها رفقة غزال في الوقت المناسب إلى مقرّ رابطة الكرة التركية، لِتقديم ملف العقد الجديد.

وكان مسؤولو نادي بشكتاش قد سارعوا الزمن، لمّا جلبوا غزال بِصيغة الإعارة في الخريف الماضي. حيث كادت صفقة التحويل أن تفشل، بِسبب ازدحام المرور في مدينة إسطنبول التركية، وصعوبة تسليم ملف الدولي الجزائري إلى رابطة الكرة قبل انقضاء المُهلة المُحدّدة سلفا (تسليم الملف كان مساء اليوم الأخير).

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