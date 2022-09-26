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رياضة
وفقا لِتصريحات إعلامية لِخبير مُختصّ في هذا المجال

بِالفيديو: مشكل اهتراء العشب الطبيعي للملاعب سيتحوّل إلى “ذكرى قديمة”

علي بهلولي
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بِالفيديو: مشكل اهتراء العشب الطبيعي للملاعب سيتحوّل إلى “ذكرى قديمة”
ملعب "5 جويلية 1962"

التزم مسؤول مُختصّ في عشب الملاعب بِالتخلّص من مشكل اهتراء البساط الطبيعي للمنشآت الرياضية الجزائرية، في المستقبل القريب.

وقال الخبير فريد بوسعد إن عملية تهيئة البساط المهترئ للملاعب الجزائرية سوف لن تتجاوز فترة عشرة أيّام، في المستقبل القريب. وأشار إلى ميادين وهران وقسنطينة وعنابة وبراقي وتيزي وزو وغيرها من المنشآت الرياضية، وأيضا المركز الفني الوطني لِسيدي موسى.

واعترف المدير العام المُسيّر لِشركة مُختصّة في وضع العشب الطبيعي للملاعب، في تصريحات إعلامية لِقناة “الشروق نيوز”، الإثنين، بِأن العملية تتطلّب توفير الموارد المالية اللازمة. لكنه شدّد على أن مشكل اهتراء العشب الطبيعي للمنشآت الرياضية الجزائرية، سيتحوّل في الأشهر القليلة المقبلة إلى أشبه بـ “ذكرى”! مُطمئنا الجهات المعنية بِالأمر والجمهور الجزائري بِتوفير ملاعب بِأرضية ميدان ممتازة، خلال بطولة إفريقيا للاعبين المحلّيين المُقرّر تنظيمها بِأرض الوطن، ما بين جانفي وفيفري 2023.

وعن البساط الطبيعي لِملعب وهران في مباراة “الخضر” وغينيا كوناكري، الذي لم يكن في مستوى تطلّعات الجمهور خاصة وأنه تابع لِمنشأة رياضية حديثة. قال فريد بوسعد إن هيئته وضعت عشبا جديدا لم تتجاوز فترته الشهر، ومع التدريبات المُكثّفة في الأيّام القليلة الماضية، تأثّرت أرضية الميدان سلبا. مُشيرا إلى ضرورة ضبط توقيت “علمي” بِخصوص عدد الحصص التدريبية أو المقابلات الخاصة بِكلّ ملعب، حتى لا يتضرّر البساط الطبيعي.

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