بِالفيديو: مغامرات عوّار في بلاد الكنغر “سكيبي”!

تنزّه اللاعب الدولي الجزائري حسام عوّار، الخميس، رفقة زملائه من فريق روما الإيطالي في براري مدينة برث الأسترالية.

وخصّصت إدارة نادي روما للاعبيها نزهة رفقة مرشد سياحي، حيث تعرّف عوّار وزملاؤه على الكنغر والكوالا وحيوانات أُخرى تشتهر بهم البرّية الأسترالية.

ويستعدّ متوسّط الميدان عوّار وفريقه روما لِخوض مواجهة ودّية أمام نادي ميلان آسي الإيطالي، بِمدينة برث هذا الجمعة.

وتتقدّم مدينة برث الأسترالية عن الجزائر العاصمة بِسبع ساعات، كما شهدت، الخميس، تساقط الأمطار.

وبعد هذه المواجهة، يعود عوّار إلى الجزائر للمشاركة مع المنتخب الوطني، في ودّيتَي غينيا كوناكري وأوغندا، بِتاريخَي الـ 6 والـ 10 من جوان المقبل، ضمن إطار الجولتَين الثالثة والرابعة من تصفيات كأس العالم 2026.

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