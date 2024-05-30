-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

بِالفيديو: مغامرات عوّار في بلاد الكنغر “سكيبي”!

علي بهلولي
  • 326
  • 0
بِالفيديو: مغامرات عوّار في بلاد الكنغر “سكيبي”!

تنزّه اللاعب الدولي الجزائري حسام عوّار، الخميس، رفقة زملائه من فريق روما الإيطالي في براري مدينة برث الأسترالية.

وخصّصت إدارة نادي روما للاعبيها نزهة رفقة مرشد سياحي، حيث تعرّف عوّار وزملاؤه على الكنغر والكوالا وحيوانات أُخرى تشتهر بهم البرّية الأسترالية.

ويستعدّ متوسّط الميدان عوّار وفريقه روما لِخوض مواجهة ودّية أمام نادي ميلان آسي الإيطالي، بِمدينة برث هذا الجمعة.

وتتقدّم مدينة برث الأسترالية عن الجزائر العاصمة بِسبع ساعات، كما شهدت، الخميس، تساقط الأمطار.

وبعد هذه المواجهة، يعود عوّار إلى الجزائر للمشاركة مع المنتخب الوطني، في ودّيتَي غينيا كوناكري وأوغندا، بِتاريخَي الـ 6 والـ 10 من جوان المقبل، ضمن إطار الجولتَين الثالثة والرابعة من تصفيات كأس العالم 2026.

الفيديو الأوّل: (إضغط هنا).

الفيديو الثاني: (إضغط هنا).

مقالات ذات صلة
بالصور.. انطلاق تربص سيدات “الخضر” بالبليدة

بالصور.. انطلاق تربص سيدات “الخضر” بالبليدة

هذا هو موعد الإعلان عن قائمة “الخضر” تحسبا لمبارتي غينيا وأوغندا

هذا هو موعد الإعلان عن قائمة “الخضر” تحسبا لمبارتي غينيا وأوغندا

البراءة للجزائري سعيد شعبان رئيس نادي أونجي الفرنسي

البراءة للجزائري سعيد شعبان رئيس نادي أونجي الفرنسي

فريق شباب تخمارت يطالب بتدخل سريع لرئيس الفاف

فريق شباب تخمارت يطالب بتدخل سريع لرئيس الفاف

أوغندا تستقبل منتخبين من دون سفر و”الخضر” يقطعون إفريقيا مرتين

أوغندا تستقبل منتخبين من دون سفر و”الخضر” يقطعون إفريقيا مرتين

وفاة مُشجّع في مدرجات ملعب مستغانم

وفاة مُشجّع في مدرجات ملعب مستغانم

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد