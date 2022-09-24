بِالفيديو: مقابلتان لِمُنافسي “الخضر”

أجرى المنتخب الوطني الجزائري ومنافسوه في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2024، مقابلات ودّية في أجندة “الفيفا” لِأواخر سبتمبر الحالي.

ومعلوم أن “الخضر” يلعبون تصفيات “كان” 2024 رفقة منتخبات أوغندا وتنزانيا والنيجر.

وإذا كان “محاربو الصّحراء” قد فازوا بِهدف لِصفر على منتخب غينيا كوناكري، بِوهران سهرة الجمعة. فإن فريق أوغندا تعادل سلبا مع المضيف الليبي مساء الأربعاء الماضي (شريط الفيديو الأوّل). بينما خسر منتخب النيجر بِثلاثية نظيفة خارج القواعد أمام الفريق المصري سهرة الجمعة (شريط الفيديو الأخير). في حين مازالت تنزانيا لم تلعب أيّ لقاء تحضيري.

جدول المقابلات

على غرار المنتخب الوطني الجزائري، يلعب مُنافسوه في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2024، مقابلات ودّية في أواخر شهر سبتمبر الحالي.

وإذا كان “الخضر” سيُواجهون غينيا كوناكري ونيجيريا مساءَي الـ 21 والـ 27 من سبتمبر الحالي. فإن منافسيهم منتخبات النيجر وأوغندا وتنزانيا ستلعب مواجهات تحضيرية، وفقا لِما يلي:

منتخب النيجر:

يلعب مقابلتَين ودّيتَين بِمصر، أمام منتخب هذا البلد في الـ 23 من سبتمبر الحالي، وضد ليبيريا يومَين من بعد.

منتخبا أوغندا وتنزانيا:

يُشاركان في دورة دولية ودّية بِليبيا، حيث تلعب أوغندا أمام منتخبَي ليبيا وتنزانيا في الـ 21 والـ 24 من سبتمبر الحالي. وتتبارى تنزانيا مع ليبيا في الـ 27 من الشهر ذاته.

ويبقى التساؤل قائما بِشأن قبول اتحادَي الكرة في أوغندا وتنزانيا بِتنظيم مباراة ودّية لِمنتخبَي بلدَيهما، رغم تنافسهما ضمن فوج واحد في تصفيات “كان” 2024!

وبِخصوص الجولات الأربع المتبقية من عمر تصفيات “كان” 2024، يتبارى رجال الناخب الوطني جمال بلماضي مرّتَين مع النيجر في أواخر مارس 2023. ثم يُواجهون المضيف الأوغندي بعد ذلك في شهر جوان، ويُسدلون الستار بِاللّعب مع الزائر التنزاني في سبتمبر من العام المقبل.