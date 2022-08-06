بِالفيديو: مقابلتان وهدفان لـ “بكرار” في كرواتيا

منصف بكرار، في الصف الخلفي، الثاني من اليسار، قبيل مواجهة فريق أوسيجك (صورة نادي إسترا).

استمرّ اللاعب الدولي الجزائري منصف بكرار سهرة السبت، في تقديم العروض الإيجابية مع فريقه الجديد إسترا الكرواتي.

وفاز فريق إسترا بِهدف لِصفر على الضيف نادي أوسيجك، ضمن إطار الجولة الرابعة من عمر البطولة الكرواتية للموسم الجديد.

وسجّل منصف بكرار الهدف الوحيد والثمين في هذه المباراة لِمصلحة فريقه إسترا، في الوقت بدل الضّائع (90+3).

ورفع المهاجم بكرار غلّته إلى هدفَين بِزيّ نادي إسترا، في بطولة كرواتيا نسخة 2022-2023. عِلما أن الدولي الجزائري خاض ثاني مباراة له في هذه المنافسة.

وبات فريق إسترا يجمع 3 نقاط في المركز الـ 9، ويشغل نادي أوسيجيك الرّتبة الـ 6 بِمجموع 4 نقاط.

وكان بكرار سهرة الـ 29 من جويلية الماضي، قد استهلّ المشوار مع فريقه الجديد إسترا الكرواتي بِطريقة مُوفّقة وواعدة.

وسجّل المهاجم بكرار الهدف الوحيد لِفريقه إسترا، الذي انهزم بِنتيجة (1-4) أمام المضيف والبطل دينامو زغرب.

ولُعبت هذه المباراة بِرسم الجولة الثالثة، من عمر البطولة الكرواتية للموسم الجديد.

ودخل بكرار إلى أرضية الميدان بديلا في الدقيقة الـ 70، مُرتديا القميص رقم “11”، وحينها كان فريقه إسترا مُتخلّفا في النتيجة بِثلاثية نظيفة. قبل أن يتمكّن اللاعب السابق لِوفاق سطيف والمنتخب الوطني الأولمبي، من هزّ شباك دينامو زغرب في الدقيقة الـ 84.

وبات منصف بكرار وقد خاض أوّل مباراة رسمية في مشواره الاحترافي، كما أمضى أوّل هدف.

وكان منصف بكرار (21 سنة) قد انتقل مُؤخّرا إلى نادي إسترا الكرواتي، بِعقدٍ تنقضي مدّته في صيف 2023.