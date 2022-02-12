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رياضة

بِالفيديو: مكسب ثمين للوفاق في “الأدغال”

علي بهلولي
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بِالفيديو: مكسب ثمين للوفاق في “الأدغال”

سجّل فريق وفاق سطيف نتيجة إيجابية مساء السبت، لمّا فاز بِهدف لِصفر على مضيفه نادي حورويا من غينيا كوناكري.

ولُعبت هذه المباراة بِالعاصمة الغينية كوناكري، ضمن إطار الجولة الأولى من دور المجموعات لِمنافسة رابطة أبطال إفريقيا. تحت إدارة حكم الساحة باسيفيك ندابيهاوينيمانا من البورندي (شارك في “كان” الكاميرون 2022).

وأمضى الهدف الوحيد والثمين لِفريق “النّسر الأسود” متوسط الميدان أحمد كندوسي، في الدقيقة الـ 47.

وطرد الحكم اللاعب يعقوبا باري مهاجم فريق حورويا كوناكري الغيني في الدقيقة الـ 68، لِجمعه بطاقتَين صفراوَين.

ورفضت “الكاف” السّماح لِإدارة نادي حورويا الغيني بِبيع تذاكر المباراة، وفرضت تنظيمها بِمدرّجات شاغرة. وذلك بِسبب استمرار مخاطر جائحة “كورونا” بِهذا البلد الذي يقع في أقصى غرب القارّة السّمراء.

وعن الفوج الثاني ذاته، يتبارى فريق الرّجاء البيضاوي المغربي مع ضيفه نادي أمازولو الجنوب إفريقي، سهرة السبت.

وفي الجولة الثانية سهرة الـ 18 من فيفري الحالي، يُواجه رجال المدرب نبيل الكوكي بِالجزائر الزائر الرّجاء البيضاوي المغربي. ويتبارى نادي حورويا الغيني مع المضيف فريق أمازولو الجنوب إفريقي.

وبعد ستّ جولات، يتأهّل رائد ووصيف الفوج لِربع نهائي رابطة أبطال إفريقيا.

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