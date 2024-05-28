بِالفيديو: ملاسنات حادّة بين إيتو ومسؤول حكومي ومدرب بلجيكي

توتّرت العلاقة داخل بيت اتحاد الكرة الكاميروني صباح الثلاثاء، بين رئيس الهيئة صامويل إيتو والمدرب الجديد للمنتخب وموفد وزارة الرياضة.

وكانت وزارة الرياضة الكاميرونية قد أقدمت في الأيّام القليلة الماضية على تعيين التقني البلجيكي مارك بريس، مدرّبا جديدا لِمنتخب “الأسود الجموحة”. وهو القرار الذي رفضه رئيس اتحاد الكرة صامويل إيتو.

وطالب إيتو من التقني بريس عقد لقاء أوّل بِمقرّ اتحاد الكرة، فحضر الناخب الوطني الجديد رفقة ممثّل وزير الرياضة سيريل تولو. وهنا اشتعل غضب إيتو.

وفي شريط فيديو متداول، دخل إيتو في ملاسنات حادّة مع المسؤول الحكومي، وطالبه بِنبرة حادّة أن يُغادر مقرّ اتحاد الكرة. ثمّ توجّه إيتو نحو الناخب الوطني الجديد مارك بريس، وبدا أن الطرفَين لا يمكنهما العمل جنبا إلى جنب، كما تُظهره صور شريط الفيديو المدرج أدناه.

وفي غياب مدرّب يُؤطّر العارضة الفنية، تنتظر منتخب الكاميرون مقابلتان قويّتان: أمام الضيف جزر الرأس الأخضر وخارج القواعد ضد أنغولا، في الـ 6 والـ 11 من جوان المقبل، برسم الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات كأس العالم 2026.

شريط الفيديو: (إضغط هنا).