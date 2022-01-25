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رياضة

بِالفيديو: ملعب البليدة ومركز سيدي موسى جاهزان لِمواجهة الكاميرون

علي بهلولي
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بِالفيديو: ملعب البليدة ومركز سيدي موسى جاهزان لِمواجهة الكاميرون

تجري الأشغال على قدم وساق هذه الأيّام، استعدادا لِاحتضان مباراة العودة بين المنتخب الوطني الجزائري ومنافسه الكاميروني.

وتُقام مواجهة الذهاب بِالكاميرون، نظير تنظيم لقاء الإياب بِأرض الوطن، في العشر الأواخر من شهر مارس المقبل. ضمن إطار الدور الختامي والحاسم من تصفيات كأس العالم 2022 بِقطر، عن المنطقة الإفريقية.

واكتسى ميدان تدريب المركز الفني الوطني لِسيدي موسى حلّقة أنيقة، مثلما يخضع ملعب “مصطفى شاكر” بِالبليدة لِأشغال الصيانة، خاصة من ناحية تهيئة البساط الطبيعي.

ويُعوّل الناخب الوطني الجزائري جمال بلماضي كثيرا على مواجهتَي الكاميرون، ليس بِسبب الحصيلة السلبية في “كان” 2022، وإنما لِكون هذا المسؤول الفني الأوّل عن “الخضر” خطّط منذ فترة سابقة، لِحصد بطاقة حضور كأس العالم بِقطر.

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