بِالفيديو: “مناجير” بن ناصر يُباشر مفاوضات تجديد العقد

وصلت علاقة اللاعب الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر وإدارة ناديه ميلان آسي الإيطالي إلى مرحلة حاسمة.

وانتقل مدير أعمال بن ناصر بعد ظهيرة الأربعاء إلى مقرّ نادي الميلان، للتفاوض حول تجديد العقد. كما ذكرته تقارير صحفية محلّية (الرّابط الإلكتروني المُدرج أدناه).

وكان الدولي الجزائري قد وظّف مدير أعمال جديد في الفترة الأخيرة، والأمر يتعلّق بـ “المناجير” إينتسو رايولا، ابن وكيل اللاعبين الإيطالي الشهير والرّاحل مينو رايولا.

ويرتبط متوسّط الميدان بن ناصر (25 سنة) مع نادي الميلان بِعقدٍ، بدأت مدّته في صيف 2019 وتنقضي في الـ 30 من جوان 2024.

وتتفاوض إدارة نادي “الروسونيري” مع الدولي الجزائري منذ نحو سنة خلت لِتجديد العقد، لكن بِلا طائل.

ويقبل بن ناصر بِإضافة 3 مواسم أخرى، الفترة المرادفة لِنهاية صيف 2027، لكن مع استلام أجرة سنوية تتراوح ما بين 4 إلى 4.5 مليون أورو. فيما يقبض حاليا راتبا يُقدّر بِمبلغ 1.5 مليون أورو سنويا، ويقترح مسؤولوه مضاعفة الرّقم مرّتَين.

وترغب أندية أُخرى أوروبية عملاقة في الاستفادة من خدمات بن ناصر، أبرزها أرسنال وليفربول وتشيلسي من إنجلترا. وتُراقب المفاوضات عن قرب، على أمل تعثّرها والاتّصال بـ “مناجير” اللاعب الجزائري.

ويُصنّف إسماعيل بن ناصر هذه الأيّام ضمن خانة أحسن لاعبي خطّ الوسط في أوروبا عموما، وإيطاليا بِصفة خاصّة.