بِالفيديو: منتخب الصحراء الغربية يُكرّر سيناريو هدف بلايلي ضد المغرب

كرّر منتخب الصحراء الغربية مساء السبت سيناريو هدف اللاعب الجزائري يوسف بلايلي ضد المغرب.

وخاض منتخب الصحراء الغربية مباراة ودّية تاريخية أمام نادي مولودية الجزائر، احتضنها ملعب “نيلسون مانديلا” بِبراقي.

وسجّل منتخب الصحراء الغربية هدفا عالميا في مرمى المولودية، أعاد إلى الأذهان توقيع الجزائري بلايلي في مرمى المغرب، لِحساب ربع نهائي كأس العرب، نسخة قطر 2021.

وانتهت المباراة الودّية بِفوز نادي مولودية الجزائر على منتخب الصحراء الغربية بِنتيجة ستّة أهداف لِهدف.