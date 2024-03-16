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رياضة

بِالفيديو: منتخب بوليفيا يُعسكر بِالبرازيل قبل القدوم إلى الجزائر

علي بهلولي
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بِالفيديو: منتخب بوليفيا يُعسكر بِالبرازيل قبل القدوم إلى الجزائر
ح.م

يُجري منتخب بوليفيا لِكرة القدم تربّصا قصيرا بِمدينة ساو باولو البرازيلية، استعدادا لِدورة الجزائر الدولية الودّية.

وانطلق التربّص الجمعة على أن يدوم ثلاثة أيّام، ثمّ يشدّ وفد منتخب بوليفيا الرّحال جوّا نجو الجزائر.

ويُدرّب منتخب بوليفيا التقني أنطونيو كارلوس زاغو، وهو برازيلي الجنسية، ويُرجّح أن يكون وراء تسهيل مهمّة إجراء المحطّة الإعدادية بِبلده (الفيديو).

وتتبارى بوليفيا مع المنتخب الوطني الجزائري بِملعب “نيلسون مانديلا” بِبراقي، في الـ 22 من مارس الحالي. ثمّ بعد أربعة أيّام من ذلك، تُواجه فريق أندورا بِميدان “19 ماي 1956” بِعنابة. مع الإشارة إلى أن الدورة يحضرها أيضا منتخب جنوب إفريقيا، وتُقام تحت إشراف “الفيفا”.

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